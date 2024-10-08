النائب هاني خضر معارضا حذف بطاقة التموين بسبب الكهرباء: ليست ذلة على المواطن

قال النائب هاني خضر عضو مجلس النواب، إن هناك مشكلة عامة في الكهرباء حاليًّا تتمثل في الارتفاعات الكبيرة في الأسعار.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «تحت الشمس» الذي يُقدمه الإعلامي أحمد سالم، عبر شاشة «الشمس»، مساء الاثنين، أن هناك مشكلة أخرى يواجهها الأشخاص الذين يحصلون على الكهرباء عن طريق الممارسات، موضحًا أن هناك شقين لهذا الملف، هما ارتفاع الأسعار والحذف من بطاقات التموين.

وأوضح أن الحذف من البطاقات ليس الحل المناسب لأي مشكلة، مشيرًا إلى أن مواطنين فقراء أبلغوه بأنهم على استعداد لفصل الكهرباء عن منازلهم مقابل الحصول على رغيف الخبز المدعم.

ونوه بأن ممارسات الكهرباء لا تشمل جميعها سرقة تيار، موضحًا أنه كان هناك قرار من مجلس الوزراء، بأن دخول العدادات الكودية لابد أن يسبقه إيصال التيار أولًا، وتحرير محضر يفيد بالحصول على الخدمة دون إتمام التعاقد، مؤكدا أن شركة الكهرباء هي التي دعت المواطنين لاتخاذ هذا الإجراء.

وتابع: «بطاقة التموين ليست ذلة على الشعب ليتم حذف المواطنين منها إذا حدثت أي مشكلة»، مؤكدا أن أغلبية إيرادات الموازنة هي في الأساس من الضرائب التي يدفعها المصريون.

وطالب وزير التموين، بعودة المواطنين الذين حُذفت أسماؤهم (لتبين حصولهم على التيار الكهربائي بشكل غير شرعي) من بطاقات التموين على الفور.