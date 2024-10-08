أكد السفير تميم خلاف، المتحدث باسم وزارة الخارجية والهجرة، "تطابق مواقف ورؤى مصر والأردن" بشكل كامل حول ضرورة وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، ورفضهما القاطع لأي محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني، وذلك على هامش زيارة وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي للقاهرة الثلاثاء.

وقال خلال تصريحات لبرنامج "يحدث في مصر" مع الإعلامي شريف عامر، المذاع عبر قناة "MBC مصر" مساء الثلاثاء، أن الوزيرين عبد العاطي والصفدي شددا خلال مشاوراتهما المغلقة على رفض تصفية القضية الفلسطينية عبر تهجير أبناء الشعب الفلسطيني سواء في غزة أو الضفة الغربية، وإدانتهما للاستيطان والتوسعات الإسرائيلية غير القانونية.

وأضاف أن الوزيرين أكدا أيضا على أهمية إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بشكل كامل وفوري.

وحول الأوضاع في لبنان، شدد متحدث الخارجية، أن "مصر تطالب بوقف فوري لإطلاق النار وضبط النفس وخفض حدة التوتر الحالي"، مشيرا إلى أن وزير الخارجية أجرى اتصالات مكثفة مع وزراء خارجية فرنسا ولبنان وإيران؛ للتأكيد على رفض انتهاكات السيادة اللبنانية ودعم أمن واستقرار لبنان.

ونوه إلى أن مصر لم تكتف بالتحرك السياسي؛ بل أرسلت كذلك شحنة مساعدات طبية وإغاثية تزن 22 طنا إلى لبنان؛ تضمنت أدوية ومستلزمات طبية وإعاشة.