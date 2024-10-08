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أوكرانيا تستبعد انعقاد قمة سلام في نوفمبر المقبل

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي
د ب أ
نشر في: الثلاثاء 8 أكتوبر 2024 - 11:34 م | آخر تحديث: الثلاثاء 8 أكتوبر 2024 - 11:34 م

قال مكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الثلاثاء، إن كييف لا تتوقع عقد قمة سلام ثانية قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية في نوفمبر.

ويتولى المكتب الرئاسي بقيادة أندري يرماك مسؤولية الإعداد للاجتماع الرامي إلى جمع الممثلين الحكوميين والمؤسسات الحكومية من شتى أنحاء العالم لمناقشة خطة زيلينسكي التي تهدف إلى إنهاء الحرب مع روسيا المستمرة منذ أكثر من سنتين ونصف السنة.

وفي البداية كانت أوكرانيا تأمل في عقد ثاني مؤتمر من هذا النوع قبل انتخابات الخامس من نوفمبر في الولايات المتحدة، إلا أن داريا زاريفنا، مستشارة يرماك قالت اليوم الثلاثاء إن الخطة لم تعد ممكنة.

ونقلت بوابة (تليجراف) الإعلامية عن زاريفنا قولها إن الاستعدادات لعقد القمة ستستمر رغم ذلك.


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