طيران الإمارات تحظر حمل أجهزة البيجر والاتصال اللاسلكي على متن طائراتها

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أعلنت شركة طيران الإمارات اليوم الاثنين، حظر حمل أجهزة الإخطار المعروفة باسم "بيجر" وأجهزة الاتصال اللاسلكي على متن طائراتها.

وجاء في بيان على الموقع الإلكتروني لشركة الطيران،:" يحظر على جميع الركاب المسافرين على الرحلات الجوية القادمة إلى دبي أو التي تقلع منها أو عبرها، حمل أجهزة الإخطار"بيجر" أو أجهزة الاتصال اللاسلكي في أمتعتهم المشحونة أو المحمولة داخل المقصورة" .

وأضاف البيان أن شرطة دبي ستقوم بمصادرة مثل هذه الأشياء حال العثور عليها.

يشار إلى أنه في سبتمبر الماضي، انفجرت العديد من أجهزة الإخطار"بيجر" وأجهزة الاتصال اللاسلكي التابعة لميليشيا حزب الله اللبناني المتحالفة مع إيران .

ولقي أكثر من 39 شخصا حتفهم، وأصيب نحو ثلاثة آلاف آخرين ، بعضهم في حالة خطيرة.

وكان معظم الضحايا من أعضاء حزب الله، كما وقعت إصابات عديدة في صفوف المدنيين.

واعتاد أعضاء تلك الميليشيات استخدام هذه الأجهزة المحمولة لتجنب تتبعهم من قبل إسرائيل.

ولاتستخدم أجهزة البيجر بغرض إجراء مكالمات هاتفية ، بينما يمكنها تلقي الرسائل.

وبحسب التقارير، تردد أن وكالة الاستخبارات الخارجية الإسرائيلية (الموساد) تلاعبت بتلك الأجهزة وتسببت في انفجارها.