الرئيس السيسي: القيادة التي تولت الدولة وقت حرب أكتوبر امتلكت رؤية تسبق عصرها

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن القيادة التي كانت تتولى الدولة وقت حرب أكتوبر كان لديها رؤية بعيدة المدى.

وأضاف خلال تفتيش حرب الفرقة السادسة المدرعة بالجيش الثاني الميداني بالإسماعيلية، اليوم الثلاثاء، أن هذه القيادة استطاعت أن تتجاوز عصرها وظروفها والحالة التي كانت عليها المنطقة.

وأشار إلى أن القيادة أكدت أنها قاتلت من أجل السلام، فاستعادت الأرض لكونها مهمة القوات المسلحة التي تتمثل في المحافظة على أراضي الدولة وحماية حدودها.

ولفت إلى أن هذا الأمر يمثل أحد أشرف المهام التي تؤديها قوات عسكرية في أي دولة، وهي مهمة حماية الأوطان وحدودها.

وأوضح أنه بعد مرور 51 سنة على حرب أكتوبر، وفي ظل التطورات في المنطقة حاليا، ثبت أن تلك الرؤية كانت شديدة العبقرية.



ويأتي اصطفاف تفتيش الحرب في إطار متابعة الاستعدادات والتجهيزات القتالية للقوات المسلحة المصرية.