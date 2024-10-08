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هشام زكريا: محمد عبد المنعم غير مؤهل للتواجد في أوروبا

زيـاد الميرغني
نشر في: الثلاثاء 8 أكتوبر 2024 - 6:16 م | آخر تحديث: الثلاثاء 8 أكتوبر 2024 - 6:16 م

أكد هشام زكريا، المدير الفني السابق لفريق وادي دجلة، أن محمد عبدالمنعم مدافع فريق نيس الفرنسي يحتاج الكثير للتواجد بشكل جيد في الدوريات الأوروبية.

وانتقل محمد عبدالمنعم إلى صفوف فريق نيس الفرنسي، قادما من النادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وقال هشام زكريا في تصريحات عبر «إذاعة راديو 9090»: «المدافع في كرة القدم يحتاج لبعض الامكانيات من أجل التواجد في أوروبا ومنها السرعة، وهو ما ينقص عبدالمنعم، وهذا ظهر خلال مباراة مارسيليا».

وتابع مدرب وادي دجلة السابق أن حاليا مدرب نيس الفرنسي لا يدفع بعبدالمنعم بسبب ظهوره بشكل بطئ عن باقي اللاعيبة في الدقائق الذي ظهر فيها منذ انضمامه للفريق وأخرها مباراة باريس سان جيرمان الذي لم يشارك فيها بالرغم من إصابة مدافع للفريق أثناء اللقاء.


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