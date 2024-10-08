اتحاد السلاح يسلم درع الدوري العام لنادي الشمس

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قام مجلس إدارة الاتحاد المصري للسلاح، برئاسة عبد المنعم الحسيني، بتسليم أسامة أبوزيد رئيس نادي الشمس، درع الدوري العام للسلاح بعد انتهاء المسابقة.

وشهدت مراسم التسليم حضور كل من: طارق الحسيني النائب الأول لرئيس الاتحاد، وياسمين جاد و خالد كابش و ميرفت حسنين أعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري للسلاح.

ومن جانب نادي الشمس، حضر كل من: أية مدني، ودعاء هشام بركات، وتامر علي مستشار المجلس، ومأمون العطار المدير التنفيذي.

ووجه عبد المنعم الحسيني الشكر والتقدير لنادي الشمس وأسامة أبوزيد رئيس النادي، على دعمه للمنتخبات الوطنية المصرية السلاح من خلال لاعبي نادي الشمس مما يؤدي إلى انتشار اللعبة بشكل كبير.

وعبر أبوزيد عن سعادته بحضور مجلس إتحاد السلاح، مؤكداً أن اللعبة تشهد تطورا كبيرا خلال الفترة الأخيرة، وأن حصد الدرع العام هو نتاج عمل مجلس الإدارة والجهاز الفني للعبة.

وحضر من الجهاز الفني للسلاح، خالد شريف رئيس جهاز السلاح، إسلام جمال المدير الفني لسلاح سيف المبارزة، تامر هنداوي المدير الفني لسلاح الشيش، خالد يحي المدير الفني لسلاح السيف، عمرو الشرقاوي المدير الإداري.