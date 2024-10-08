مقتل شخصين على الأقل إثر غارة روسية في خاركيف

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أفادت السلطات الأوكرانية بأن شخصين على الأقل لقيا حتفهما جراء غارة جوية روسية على مدينة خاركيف شمال شرقي البلاد اليوم الثلاثاء.

وذكر إيهور تريخوف عمدة خاركيف عبر تطبيق تليجرام أن قنابل انزلاقية ضربت مبنى سكنيا من عدة طوابق في حي ذي كثافة سكانية مرتفعة. كما أصيب ثلاثة أشخاص آخرين.

وذكر تريخوف في وقت سابق أن ما لا يقل عن 21 شخصا أصيبوا جراء غارة جوية روسية على مدينة خاركيف.

وأضاف أن الغارات أصابت مقر شركة في المنطقة الصناعية جنوب غربي المدينة عدة مرات، مما أسفر عن نشوب حريق.

وتقع تلك المنطقة على بعد نحو 30 كيلومترا من الحدود الروسية.

وأشار إلى أن السلطات ما زالت تحقق في نوع السلاح الذي تم استخدامه في الضربة، فيما تشير التقديرات الأولية إلى استخدام صواريخ.