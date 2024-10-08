وفد سياحي هندي يزور دير سانت كاترين بجنوب سيناء

استقبلت مدينة سانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء، اليوم الثلاثاء، وفدا سياحيا هنديا، بالإضافة إلى سائحين من مختلف جنسيات العالم.

وقال مبروك الغمريني، رئيس مدينة سانت كاترين، إن المدينة استقبلت اليوم 545 سائحًا من مختلف جنسيات العالم، بينهم وفد من السياحة الهندية يضم 200 سائح، لزيارة المعالم السياحية بالمدينة، ومنها دير سانت كاترين، جبل موسى، جبل المناجاة، وقبر النبي صالح ومنطقة وادي حبران التي تضم نقوشًا سيناوية قديمة، ومنطقة جبل الصناع التي تضم العديد من الآثار الإسلامية، ومحمية سانت كاترين للاستمتاع بالمخيمات البدوية.

وأكد رئيس المدينة في تصريح اليوم، أن السائحين الهنود حرصوا على زيارة دير سانت كاترين الذي يحتوي على الكنيسة الكبرى وكنيسة العليقة المقدسة، وكنيسة الجماجم والمسجد الفاطمي، ومتحف الدير، ومن المقرر أن يستمتعوا بالأجواء الروحانية فريدة التي تتميز بها المدينة، كونها ملتقى للأديان السماوية اليهودية والمسيحية والإسلامية، لذا يفد إليها السياح من كل الأديان والجنسيات.

وأوضح أن سانت كاترين تعد محطة لاسترخاء السائحين الوافدين لمدن خليج العقبة السياحية، لقضاء يوم وليلة داخل الدير من أجل الصعود إلى جبل موسى، مؤكدًا أن المدينة تستعد خلال الفترة المقبلة لاستقبال العديد من الجنسيات التي تأتي لتنفيذ رحلة الحج من إندونيسيا والهند وماليزيا والصين والبرازيل والأرجنتين والولايات المتحدة الأمريكية، وكل فوج من هذه الجنسيات يحرص على إقامة طقوس الصلاة الخاصة به فور وصوله مباشرًا لقدسية المدينة.

وأشار إلى أن نسبة الإشغالات السياحية بالمدينة تصل إلى ذروتها مع بداية شهر أكتوبر وتستمر حتى شهر أبريل، وتعد هذه الفترة هي الموسم السياحي الأكثر رواجًا بالمدينة.