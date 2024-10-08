الزعيم الكوري الشمالي يهدد باستخدام الأسلحة النووية ضد هجمات الأعداء المحتملة

هدد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج-أون باستخدام الأسلحة النووية إذا حاول "أعداء البلاد" استخدام القوة ضدها، حسبما ذكر تقرير إعلامي رسمي بكوريا الشمالية اليوم الثلاثاء.

وجاءت هذه التصريحات في ظل التوترات المستمرة في شبه الجزيرة الكورية، حيث أطلقت كوريا الشمالية بالونات القمامة باتجاه الجنوب ردا على المنشورات المناهضة لنظامها التي أرسلها منشقون ونشطاء كوريون شماليون في كوريا الجنوبية عبر الحدود، بحسب وكالة يونهاب للأنباء.

وردا على ذلك، يبث الجيش الكوري الجنوبي دعاية مناهضة لكوريا الشمالية يوميا عبر مكبرات الصوت على طول الحدود منذ 21 تموز/يوليو.

وقال كيم في كلمة ألقاها خلال زيارته إلى جامعة كيم جونج-أون للدفاع الوطني يوم أمس الاثنين: "سيتم استخدام كل القوة العسكرية دون تردد إذا حاول الأعداء استخدام القوة ضد بلدنا"، بحسب وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية.

وجاء التحذير بعد 6 أيام من إدلاء الرئيس الكوري الجنوبي يون سيوك-يول بتصريح مفاده أن كوريا الشمالية ستواجه نهاية نظامها إذا حاولت استخدام الأسلحة النووية، محذرا من رد "حازم وساحق من التحالف بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة".

وفي وقت لاحق، وصف كيم جونج-أون الرئيس يون بأنه "رجل غير سوي" لتحدثه عن التحركات العسكرية ضد كوريا الشمالية المسلحة نوويا.

وقال كيم إن كوريا الشمالية ستسرع خطواتها لتصبح قوة عسكرية ونووية عظمى، في مسعى لتعزيز ردعها النووي.