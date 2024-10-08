لماذا رفض موسيماني تدريب الرجاء المغربي؟

رفض الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني السابق للأهلي، تولي القيادة الفنية لفريق الرجاء البيضاوي المغربي، على الرغم من استمراره بدون عمل لنحو 5 أشهر، بعد انتهاء تعاقده مع فريق آبها السعودي.

صحيفة (ذا سيتزين) الجنوب إفريقية، أشارت اليوم الثلاثاء في تقرير لها أن موسيماني رفض تدريب الرجاء نظرًا لعدم الاتفاق على مطالبه المالية، حيث فؤجئ مسئولي الرجاء من الأرقام التي طلبها مدرب الأهلي السابق لتتوقف المفاوضات.

كما أشارت إلى أن اسم موسيماني لا يزال مطروحًا لتولي أحد فرق الدوري السعودي في الفترة المقبلة.

ونوهت الصحيفة أن سبب عدم تولي موسيماني حتى الآن القيادة الفنية لأي فريق ترجع لرغبته في التأكد من خطوته التالية بأن تكون مناسبة له ولطاقمه التدريبي.