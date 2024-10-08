برلين: بايدن سيعقد لقاء قصيرا مع رئيس حكومة ولاية راينلاند-بفالتس خلال زيارة ألمانيا

من المقرر أن يلتقي الرئيس الأمريكي جو بايدن، خلال زيارته لألمانيا، أيضًا برئيس وزراء ولاية راينلاند بفالتس، ألكسندر شفايتسر، وذلك حسبما أفادت مصادر حكومية في العاصمة الألمانية برلين.

ووفقا لهذه المصادر، سيُعقد لقاءً قصيرا بين بايدن وشفايتسر المنتمي إلى حزب المستشار أولاف شولتس الاشتراكي الديمقراطي، يوم السبت الموافق 12 أكتوبر الجاري وذلك على هامش المؤتمر المقرر عقده بشأن أوكرانيا في مدينة رامشتاين (تقع في ولاية راينلاند-بفالتس).

يذكر أن بايدن سيجري مشاورات في القاعدة الأمريكية في منطقة بفالتس مع العديد من رؤساء الدول والحكومات بشأن تقديم المزيد من المساعدات العسكرية الغربية لكييف.

تجدر الإشارة إلى أن من المقرر أن يصل بايدن إلى برلين يوم الجمعة (11 أكتوبر) لإجراء محادثات. بالنسبة للرؤساء الأمريكيين، تُعتبر زيارة ولاية أخرى بجانب برلين والالتقاء برئيس حكومتها جزءًا ثابتا من الزيارة الرسمية.

وبحسب الحكومة الألمانية، فإن آخر زيارة رسمية قام بها رئيس أمريكي لألمانيا، كانت قبل حوالي 40 عامًا حينما زار الرئيس الأمريكي الراحل رونالد ريجان العاصمة الألمانية (الغربية آنذاك) بون وكذلك مدينتي بيتبورج وبيرجن-بيلزن في عام 1985.