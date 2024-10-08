 روني يواجه 3 اتهامات في إنجلترا - بوابة الشروق
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روني يواجه 3 اتهامات في إنجلترا

(د ب أ)
نشر في: الثلاثاء 8 أكتوبر 2024 - 8:03 م | آخر تحديث: الثلاثاء 8 أكتوبر 2024 - 8:03 م

 يواجه واين روني مدرب نادي بليموث المنافس في دوري البطولة الإنجليزية لكرة القدم ثلاثة اتهامات من الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بعد استخدام كلمات عدائية تجاه الحكام.

وتذمر روني من احتساب هدف التعادل لصالح بلاكبيرن في الدقائق الأخيرة من المواجهة التي جمعت بينهما  السبت الماضي.

وتعرض روني للطرد قبل تسجيل بليموث هدف الفوز في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

وذكر اتحاد الكرة الإنجليزي اليوم الثلاثاء أنه تم اتهام روني باستخدام "كلمات عدائية و/أو مهينة" ثم جاء بـ"سلوك غير ملائم و/أو عنيف عقب طرده، ثم تكرار السلوك غير الملائم من خلال العودة إلى ملعب المباراة.

ومنح اتحاد الكرة الإنجليزي مهلة أسبوع واحد لروني نجم مانشستر يونايتد السابق للرد على الاتهامات.


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