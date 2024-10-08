أمير توفيق يكشف كواليس التحقيق معه في أزمة قندوسي

كشف أمير توفيق، المدير التنفيذي الحالي لشركة الكرة في النادي الأهلي ما حدث في التحقيقات في أزمته مع أحمد قندوسي، مؤكدا أنه لم يشعر بإهانة من قرار إعادة تشكيل لجنة التعاقدات.

قال أمير توفيق في مقابلة مع برنامج «الكرة مع فايق» على قناة «إم بي سي مصر»:" كل الأشياء بلا مستند، في فرض الوكلاء عليه لم يقل قندوسي أي شئ، قدمت 24 مستندا لتبرئة نفسي سواء بتسجيلات صوتية، واسكرين شوت من المحادثات، والملاحظات".

أضاف أمير توفيق:" كابتن محمد رمضان من الشخصيات المحترمة، قيل في النهاية أنه ليس هناك مخالفة وتم اتخاذ قرار في حق اللاعب في النهاية".

أشار أمير توفيق:" كنت أعلم القرارت بشأن إعادة تشكيل لجنة التعاقدات، الجزء الأول في البيان بخصوص عرض قندوسي للبيع لم أكن أعلم به، بينما موضوع التعاقدات تم إبلاغي به، الأمر قديم من بداية 2024 عندما قال عدلي القيعي بأني المدير التنفيذي لشركة الكرة في النادي الأهلي، وأن هناك مرحلة تجهيز لشخص جديد يقود ملف التعاقدات".

أتم أمير توفيق:" اليوم هناك مدير رياضي، بإشرافه على لجنة الكشافة والتعاقدات، ولم أشعر بإهانة في قرار إعادة تشكيل لجنة التعاقدات".