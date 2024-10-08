نتنياهو: الإسرائيليون توحدوا للدفاع عن البلاد

جدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تأكيده على عزم بلاده الاستمرار في القتال، وذلك في رسالة فيديو خلال الذكرى الرسمية لهجوم السابع من أكتوبر، يوم الاثنين.

وأكد السياسي المحافظ أن الإسرائيليين توحدوا للدفاع عن البلاد.

وأضاف: "لقد حددنا أهداف الحرب ونعمل على تحقيقها"، مشيرا إلى أن هذه الأهداف تتمثل في تفكيك حكم حماس، وإعادة جميع الرهائن إلى ديارهم، وجعل أي تهديد مستقبلي من قطاع غزة مستحيلا، وضمان العودة الآمنة للمقيمين من الجنوب والشمال إلى منازلهم.

ومع ذلك، وبعد مرور عام من الحرب التي أدت إلى استشهاد ما يقرب من 42 ألف شخص في قطاع غزة وتزايد الانتقادات الدولية لإجراءات إسرائيل الصارمة في القطاع الساحلي، والآن أيضا في لبنان، لم يتم حتى الآن تحقيق أي من أهداف الحرب التي ذكرها نتنياهو بشكل كامل.