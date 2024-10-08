 وزير الدفاع الإسرائيلي: عندما ينقشع الدخان عن سماء لبنان ستدرك إيران خسارتها لأصولها الثمينة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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وزير الدفاع الإسرائيلي: عندما ينقشع الدخان عن سماء لبنان ستدرك إيران خسارتها لأصولها الثمينة


نشر في: الثلاثاء 8 أكتوبر 2024 - 3:56 م | آخر تحديث: الثلاثاء 8 أكتوبر 2024 - 3:56 م

أجرى وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، تقييما للوضع في غرفة العمليات بالقيادة الشمالية مع ضباط الأركان وقائد القيادة اللواء أوري جوردين.

واطلع جالانت، على ما وصفته صحيفة يديعوت أحرونوت بـ«التقدم المحرز في العمليات البرية لتدمير البنية التحتية الإرهابية لحزب الله» بالقرب من الحدود.

وشدد على مواصلة الإجراءات المستهدفة على أعلى المستويات ضد حزب الله.

وقال جالانت: «عندما ينقشع الدخان عن سماء لبنان، ستدرك إيران أنها خسرت أصولها الثمينة التي بنتها لسنوات» (في إشارة بنية حزب الله).

وزعم الوزير الإسرائيلي، أن حزب الله أصبح منظمة مفككة ومنهكة ومنكسرة، بلا قدرات قيادية وسيطرة على المستويين السياسي والعسكري.

وادعى أن حركة حماس باتت مفككة هي الأخرى بعد عام من الحرب.

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