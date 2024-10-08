أمير توفيق: صفقة إمام عاشور لا تقارن بـ محمد علي بن رمضان

رفض أمير توفيق، مقارنة صفقة التعاقد مع إمام عاشور بـ صفقة محمد علي بن رمضان، مشيرا إلى أن سعر الدولار في كلا الصفقتين مختلفا.

قال أمير توفيق في مقابلة مع برنامج «الكرة مع فايق» على قناة «إم بي سي مصر»:" تعاقدنا مع إمام عاشور بـ 3 مليون دولار؟ حدث تعويم للدولار، وإمام يتقاضى راتبه بالجنيه المصري، على عكس صفقة بن رمضان".

أضاف أمير توفيق:" صفقة إمام أقساط، على قسطين، الأول 40% على سعر دولار 30 جنيه".

أشار أمير توفيق:" بلعيد الموضوع كان قريب من حسمه وتحدثنا مع والده ورئيس النادي ولكن في النهاية تلقى عرضا من بلجيكا وذهب لبلجيكا".

أتم أمير توفيق:" تسليم ملف التعاقدات؟ الموضوع بيد محمد رمضان، وأي شخص سيأتي أنا تحت أمره".