مسئول أمريكي: الصين لا تسعى للتأثير على الانتخابات الرئاسية في بلادنا

صرح مسئول رفيع في مكتب مدير الاستخبارات الوطنية الأمريكية (ODNI)، أمس الاثنين، بأن الصين لا تستهدف التأثير على الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة.

وقال المسئول، خلال مؤتمر صحفي: "ما زلنا نرى أن الصين لا تسعى للتأثير على الانتخابات الرئاسية"، وفقا لوكالة سبوتنيك.

وأضاف أن "بكين تركز بشكل أكبر على التأثير في السباقات الانتخابية للكونجرس، خصوصًا تلك التي تدعم مرشحين يتوافقون مع مصالحها الاستراتيجية، لا سيما فيما يتعلق بقضية تايوان".

وتقترب الانتخابات الرئاسية الأمريكية من بدايتها، فحسب الدستور الأمريكي، حدد الكونجرس يومًا موحدًا لجميع الولايات الأمريكية لانتخاب الرئيس ونائبه، وهو يوم 5 نوفمبر 2024.

ومن المقرر أن يختار الناخبون في كل ولاية وفي مقاطعة كولومبيا المندوبين في المجمع الانتخابي، الذين سوف يقومون بعد ذلك بانتخاب رئيس ونائب له لمدة 4 أعوام على التوالي.