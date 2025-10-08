لجنة تلقي طلبات الترشح بالمنيا تستقبل أوراق 76 مرشحا لانتخابات مجلس النواب

أغلقت لجنة تلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب بمحكمة المنيا الابتدائية، يومها الأول على 76 مرشحًا على مستوى محافظة المنيا، تقدموا بأوراقهم للجنة.

وشهدت محكمة المنيا، فجر اليوم الأربعاء، توافدًا ملحوظًا من المرشحين الراغبين في خوض انتخابات مجلس النواب، حيث فتحت المحكمة أبوابها لاستقبال طلبات الترشح في تمام الساعة التاسعة صباحًا، تحت إشراف المستشار أسامة عبد المنعم، رئيس محكمة المنيا ورئيس لجنة متابعة سير إجراءات الترشح، وبمشاركة المستشار شعبان مغربي، مساعد رئيس المحكمة، والمستشار محمد ناصر، المفتش القضائي الأول، الذين أشرفوا على تنظيم عملية استقبال المرشحين والتأكد من استيفاء الأوراق المطلوبة وفقًا للضوابط القانونية المحددة من الهيئة الوطنية للانتخابات.

وشهد محيط المحكمة تواجدًا أمنيًا مكثفًا لتأمين عملية التقديم وضمان سير الإجراءات بسلاسة دون أي معوقات.

الجدير بالذكر أن توزيع المقاعد على دوائر محافظة المنيا جاء في 6 دوائر انتخابية بإجمالي 31 مقعدًا ، وزعوا بين 16 مقعدًا للفردي و15 للقائمة، فيما بلغ عدد الناخبين المقيدين بقاعدة البيانات بالمحافظة 3 ملايين و785 ألفًا و185 ناخبًا.

وفي سياق متصل، قال الدكتور محمود عمر عبد الوهاب، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إن المديرية اتخذت جميع الإجراءات لتيسير إجراءات الكشف الطبي والتحاليل الخاصة بالمرشحين، تحت إشراف لجنة متابعة برئاسته وعضوية كل من: الدكتورة مروة محمد إسماعيل، وكيل المديرية، والدكتور عاصم مصطفى كمال، مدير الطب العلاجي، والدكتورة جيهان عبد الصمد، مدير المعامل المركزية بالمديرية، والدكتور عمرو عبد العظيم، مدير خدمة المواطنين.

وأشار وكيل وزارة الصحة، إلى أنه تم تخصيص عدد من المستشفيات لاستقبال اللجان الطبية، تشمل مستشفى صدر المنيا، والمجلس الطبي بالمنيا الجديدة، ومستشفى مغاغة المركزي، وسمالوط النموذجي، وديرمواس التخصصي، وملوي التخصصي، أما التحاليل الطبية فيتم إجراؤها داخل المعمل المركزي المشترك بجوار سنترال المنيا، والذي تم تجهيزه بكافة الإمكانات الفنية لتقديم الخدمة بسرعة ودقة.