الجامعة العربية تشارك في الدورة السابعة لمعرض أكسبو أصحاب الهمم الدولي

شارك قطاع الشئون الاجتماعية "إدارة التنمية والسياسات الاجتماعية ممثلا في الأمانة الفنية لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب"، بوفد رفيع المستوى في الدورة السابعة لمعرض أكسبو أصحاب الهمم الدولي والذي يعد أبرز الأحداث الدولية التي تركز على المبادرات والاختراعات والابتكارات العربية والدولية التي تسهل حياة الأشخاص ذوى الإعاقة والقائمين عليهم، ويعزز من جهود إدماجهم الكامل في المجتمع.

وشكلت مشاركة الأمانة العامة في هذا الحدث الدولي الهام فرصة قيمة لإبراز جهود جامعة الدول العربية في هذا المجال، حيث أشاد المشاركين خلال زيارتهم لجناح جامعة الدول العربية بالمبادرات الهامة، وفي مقدمتها العقد العربي الثاني للأشخاص ذوي الإعاقة 2023-2032، الذي أقرته القمة العربية في دورتها الـ 32 في السعودية.

وأشاد عدد من كبار المسئولين والمشاركين بما تضمنه هذا العقد من مبادرات نوعية وفي مقدمتها مبادرة العيش باستقلالية للأشخاص ذوى الإعاقة التي تركز على دعم الابتكارات والاختراعات ووسائل الذكاء الاصطناعي الرامية الى إدماج الأشخاص ذوى الإعاقة وإيجاد العمل اللائق للكثير منهم للذين لديهم قدرات مميزة، ذلك فضلاً عن التصنيف العربي للأشخاص ذوى الإعاقة والذى يعد الأول من نوعه إقليميا والذى يأخذ في الاعتبار الابعاد الاجتماعية والمجتمعية والبيئية المحيطة بالأشخاص ذوى الإعاقة بما يمكن من رسم السياسات القابلة للتنفيذ على واقع الأرض ويشعر بها الأشخاص ذوى الإعاقة والقائمين عليها.

في ذات الإطار، شكل الحدث العربي رفيع المستوى الذى نظمته الأمانة العامة حول السياحة الميسرة للأشخاص ذوى الإعاقة والذى حضره عدداً من كبار الشخصيات والمسؤولين العرب والأجانب لاسيما من الاتحاد الدولي للنقل الجوي، مكتب ترويج الاستثمار والتكنولوجيا التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية يونيدو – UNIDO ITPO) بالبحرين وعدد من المسئولين عن السياحة، فرصة هامة لإبراز جهود الجامعة في هذا الشأن وحيث تطلع المشاركين الى المؤتمر الذى من المنتظر ان تنظمه الأمانة العامة في االسعودية الشهر المقبل ليشكل نقط انطلاق، في ضوء نتائج الحدث المشار اليه لتعزيز هذا النمط من السياحة في الدول العربية بما يسهم في تنشيط ليس فقط السياحة البينية بل لجعل المنطقة العربية قبلة للسياحة على المستوى الدولي.