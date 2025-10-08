العراق يوقع اتفاقية مع إكسون موبيل لتحديث البنية التحتية لتصدير النفط

أعلن رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، أن شركة إكسون موبيل الأمريكية وقعت اتفاقية مع وزارة النفط العراقية لتحديث البنية التحتية لتصدير النفط العراقي وتنويع مصادر التصدير واستخدام أحدث التقنيات والتكنولوجيا في مجال الصناعة النفطية.

وأكد السوداني، عقب مراسم توقيع الاتفاقية، اهتمام الحكومة بالتعاون مع الشركات النفطية الكبرى، ولاسيما الأمريكية منها للعمل في حقول النفط المهمة، ومنها حقل مجنون في البصرة، والحرص على جذب الاستثمارات في قطاع الطاقة وتطويره خصوصاً في مجال استثمار الغاز.

وشدد على أهمية مساهمة شركة إكسون موبيل بتحديث البنية التحتية لتصدير النفط العراقي، وتنويع مصادر التصدير، واستخدام أحدث التقنيات والتكنولوجيا في مجال الصناعة النفطية من أجل النهوض بالقطاع النفطي وزيادة الإنتاج.

وكان نائب رئيس الوزراء وزير النفط حيان عبد الغني، صرح في وقت سابق، بأن عدد الشركات الأمريكية التي تعمل مع وزارة النفط الإتحادية بلغت 28 شركة، أبرزها كي بي أر وهانيويل وهاليبرتون وشلمبرجير وبيكر هيوز ويذرفورد وود جروب، بالإضافة إلى عدد من الشركات الخدمية والمقاولين الثانويين.

وانسحبت شركة إكسون موبيل، من تطوير حقل غربي القرنة الأول بمحافظة البصرة قبل سنوات لكنها عادت مؤخرا للدخول في سلسلة استثمارات في قطاع النفط العراقي.