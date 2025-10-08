زيلينيسكي يتهم روسيا باستخدام المسيرات لزعزعة استقرار أوروبا

اتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي روسيا بالسعي إلى زعزعة استقرار أوروبا من خلال استخدام الطائرات المسيرة في أعمال تخريب وإرباك.

وقال زيلينسكي في كلمته المصورة مساء الثلاثاء إن موسكو تستخدم ما يعرف بـ "أسطول الظل" ليس فقط لتمويل الحرب عبر نقل النفط بواسطة الناقلات، بل أيضا "لأعمال تخريب ومحاولات متعددة لزعزعة الاستقرار في القارة الأوروبية".

وأضاف: "عمليات الإطلاق الأخيرة للطائرات المسيرة من ناقلات النفط تمثل أحد هذه الأمثلة"، مشيرا إلى معلومات استخباراتية حصلت عليها الأجهزة الأوكرانية.

ولم تُؤكّد بعد المعلومات الرسمية حول مصدر الطائرات المسيّرة التي رُصدت مؤخرا في دول من بينها الدنمارك وألمانيا، فيما نفت روسيا أي علاقة لها بالأمر.

من جانبه، ألمح ديمتري مدفيديف، نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي، إلى أن القوات الأوكرانية نفسها قد تستخدم مثل هذه الطائرات بشكل استفزازي بهدف جر أوروبا إلى حرب ضد روسيا. وتنتج أوكرانيا أيضا طائرات مسيّرة بعيدة المدى.

وقال زيلينسكي: "نشارك المعلومات التي لدينا مع شركائنا، ومن الضروري أن يتخذوا خطوات ملموسة ردا على تصرفات روسيا"، مضيفا أن هناك مزيدا من الاجتماعات والمفاوضات المقررة، بعضها علني والآخر سري، دون أن يقدّم تفاصيل إضافية.

وختم بالقول: "يجب أن يدرك الروس أن أيا من أعمالهم التخريبية، كل ما يفعلونه من أفعال دنيئة، لن يمر من دون رد من العالم".