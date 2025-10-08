محافظ الشرقية يشدد على استمرار حملات إزالة المباني القديمة

وجّه المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، بتنفيذ قرارات الإزالة الصادرة بمعرفة لجنة المنشآت الآيلة للسقوط للمباني القديمة التي تمثل خطرًا داهمًا على أرواح المواطنين، والتأكد من تنفيذ تعليمات المحافظ الصادرة بشأن فرض كردون أمني وعمل ساتر عند إجراء أعمال الإزالة.

وشدّد المحافظ، على إخلاء كافة المحال التجارية أسفل العقارات الصادر لها قرارات إزالة وغلقها، مع التنبيه على أصحابها بالبدء فورًا في تنفيذ أعمال الإزالة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتقاعسين، وذلك حفاظًا على الأرواح والممتلكات.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده المحافظ، اليوم الأربعاء، مع الدكتور أحمد عبد المعطي، نائب المحافظ، ومحمد كُجَك، السكرتير العام المساعد للمحافظة، والمستشار زكريا الشافعي، المستشار القانوني للمحافظة، والعميد محمد محفوظ النجار، وكيل وزارة الإسكان، والمهندس أحمد فوزي، وكيل وزارة الطرق والنقل، وذلك لاستعراض مقترح تطوير شارع الجلاء بدءًا من ميدان التحرير وصولًا إلى ميدان الصاغة بمدينة الزقازيق، والذي يأتي استكمالًا لخطة المحافظة لتطوير وتجميل الميادين العامة والشوارع الرئيسية لاستعادة الوجه الجمالي والحضاري لها.

وخلال الاجتماع تم طرح مخطط التطوير الذي يشمل إقامة متنزهات وحدائق للمواطنين وأماكن انتظار للسيارات، بجانب طرح مشروعات استثمارية لتدر دخلًا وتعود بالنفع والفائدة على أبناء المدينة، ولإضفاء لمسة جمالية وحضارية على الشارع باعتباره أحد أهم المعالم الرئيسية المميزة للمدينة.

وشهد الاجتماع استعراض موقف تركيب صفايات المطر بنفق حسن صالح بمدينة الزقازيق، وكذلك تركيب "ماتور غاطس" لسرعة سحب أي مياه متراكمة داخله، خاصة في فصل الشتاء، ضمانًا لاستمرار الحركة داخل النفق بانسيابية تامة، بما يضمن عدم إعاقة حركة المارة، بالإضافة إلى إجراء أعمال دهان جدران النفق وتركيب بلاط الإنترلوك بمدخل النفق من الاتجاهين، والتي تأتي ضمن خطة رفع كفاءة المرافق العامة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد المحافظ على ضرورة استمرار تنفيذ حملات رفع الإشغالات بشوارع مدينة الزقازيق، وخاصة بنفق المشاة أسفل السكة الحديد ومنطقة المحطة وحلقة السمك، وعدم السماح للباعة الجائلين بافتراش بضاعتهم على الرصيف المخصص لعبور المشاة، وكذلك إلزام أصحاب المحال التجارية بالمساحات المخصصة لهم لتوفير عبور آمن للمواطنين.