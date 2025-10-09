 الاحتياطي الأجنبي في الأردن يرتفع إلى 23.9 مليار دولار بنهاية سبتمبر - بوابة الشروق
الخميس 9 أكتوبر 2025 12:29 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. هل تنجح خطة الـ21 بندًا لترامب في إنهاء حرب غزة؟

النتـائـج تصويت

الاحتياطي الأجنبي في الأردن يرتفع إلى 23.9 مليار دولار بنهاية سبتمبر

إسطنبول - الأناضول
نشر في: الأربعاء 8 أكتوبر 2025 - 11:12 م | آخر تحديث: الأربعاء 8 أكتوبر 2025 - 11:12 م

• مقابل 22.7 مليار دولار في أغسطس الماضي

ارتفع إجمالي الاحتياطيات الأجنبية في الأردن إلى نحو 23.9 مليار دولار حتى نهاية سبتمبر المنصرم، وذلك مقابل 22.7 مليار دولار في أغسطس الماضي، وفقا لأحدث بيانات صادرة عن البنك المركزي الأردني، الأربعاء.

وأظهرت المؤشرات أن عجز الحساب الجاري بلغ 7.4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال النصف الأول من العام، في حين سجل النمو الاقتصادي الحقيقي ارتفاعا بنسبة 2.7 بالمئة للفترة نفسها.

في المقابل، بلغ معدل التضخم في المملكة نحو 1.86 بالمئة بين يناير وأغسطس الماضي، فيما وصل عجز الموازنة بعد المنح إلى 5.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي حتى نهاية يوليو الماضي.

أما رصيد الدين العام للحكومة، فبلغ 46.27 مليار دينار (شاملًا أموال صندوق استثمار الضمان الاجتماعي)، و35.49 مليار دينار عند استثنائها، وفق بيانات يوليو الماضي.

والثلاثاء، توقع البنك الدولي أن يبلغ معدل النمو في الأردن 2.6 بالمئة خلال عام 2025، على أن يرتفع إلى 2.7 بالمئة في العام المقبل.

ويأتي هذا النمو المتوقع مدفوعا بتعافي السياحة وتحسن الصادرات، إلى جانب استمرار الإصلاحات الاقتصادية التي تستهدف تعزيز الاستثمار الخاص وتقليص الضغوط المالية.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك