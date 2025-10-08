تعرض الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة اللواء خالد اللبان، اعتبارا من اليوم الأربعاء، الفيلم السينمائي "هيبتا.. المناظرة الأخيرة"، بعدد من مواقعها الثقافية بالقاهرة والمحافظات، ضمن مشروع "سينما الشعب"، المقدم في إطار برامج وزارة الثقافة.

يعرض الفيلم في 5 محافظات كالتالي: قصر السينما بجاردن سيتي بالقاهرة، قصر ثقافة القناطر الخيرية بالقليوبية، قصر ثقافة دمنهور بالبحيرة، قصر ثقافة الزقازيق بالشرقية، وقصر ثقافة الإسماعيلية.

وتستقبل تلك المواقع الجمهور يوميا من العاشرة صباحا حتى الثانية عشرة منتصف الليل، بسعر تذكرة موحد ومخفض 40 جنيها للتذكرة.

"هيبتا.. المناظرة الأخيرة" من بطولة منة شلبي، كريم فهمي، سلمى أبو ضيف، كريم قاسم، جيهان الشماشرجي، مايان السيد، مع ظهور خاص للفنانين أشرف عبد الباقي وهشام ماجد، تأليف محمد صادق، ومن إخراج هادي الباجوري.

وتدور الأحداث في إطار مناظرة درامية تبسط تعقيدات الحب من خلال أربع قصص متوازية، تعكس كل منها تحديات وأزمات مختلفة، لتكشف زوايا غير مألوفة.