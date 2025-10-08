فون دير لاين: روسيا تشن حملة منطقة رمادية ويجب على أوروبا مواجهة التحدي

حذرت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، اليوم الأربعاء، من أن روسيا تشن "حملة منطقة رمادية مستهدفة" ضد أوروبا، بما في ذلك انتهاكات للمجال الجوي وعمليات تخريب وهجمات سيبرانية التي سوف تتصاعد فحسب إذا لم يتم تحدي الكرملين.

وأضافت فون دير لاين، أنه في غضون أسبوعين فقط، اخترقت طائرات مقاتلة المجال الجوي لاستونيا ، بينما حلقت طائرات مسيرة فوق قواعد عسكرية ومواقع للبنية التحتية الحيوية في بلجيكا والدنمارك وألمانيا وبولندا ورومانيا.

وقالت فون دير لاين، أمام مشرعي الاتحاد الأوروبي في ستراسبورج في فرنسا: "يجب أن تستجيب أوروبا.. يجب أن نحقق في كل حادث، ويجب ألا نتردد في تحميل المسئولية، نظرا لأن كل سنتيمتر مربع من أراضينا، يجب أن يكون محميا وآمنا".

وأضافت: "إذا ترددنا في التصرف، فإن المنطقة الرمادية سوف تتسع".