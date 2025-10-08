حركة الجهاد الإسلامي: وفد قيادي يصل شرم الشيخ مساء اليوم للمشاركة في المفاوضات

قالت حركة الجهاد الإسلامي، إن وفدًا قياديًّا منها مدينة شرم الشيخ مساء اليوم الأربعاء.

وأضافت في بيان مقتضب، أن الوفد سيشارك في المفاوضات غير المباشرة الجارية حول وقف العدوان وانسحاب جيش الاحتلال والتوصل إلى صفقة تبادل للأسرى وإدخال المساعدات إلى قطاع غزة.

وسبق أن أفاد مصدر قيادي بحركة حماس، بأنه تم ترتيب انضمام ممثلين عن حركة الجهاد والجبهة الشعبية لفريق التفاوض في شرم الشيخ، وذلك بطلب من حماس.

وفي وقت سابق، قال الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة، إن المقاومة أبدت استعدادها للتفاوض على قاعدة أن هناك بنودًا يمكن التعاطي إيجابياً وأولها بند تبادل الأسرى.

وأضاف في كلمة له، أن بند تبادل الأسرى يمكن إنجازه بالأيام القليلة المقبلة، ما يعني أن المقاومة تكون قد سحبت التفجير ومبررات الاحتلال بالعدوان على غزة.

وأشار إلى أن المقاومة لا يمكن تستلم لشروط وإملاءات الاحتلال وحلفائه بعد كل هذا الثمن، متابعًا: «إذا أصر العدو على أن يحقق بالمفاوضات ما لم يستطع تحقيقه بالحرب فعلينا أن نصمد».