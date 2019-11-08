 الشرطة البريطانية: 10 بالغين بين ضحايا المهاجرين الفيتناميين الـ39 - بوابة الشروق
الجمعة 8 نوفمبر 2019 7:47 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما رأيك في منع القانون المصري إعدام القاتل الأصغر من 18 عاما؟


النتـائـج تصويت

الشرطة البريطانية: 10 بالغين بين ضحايا المهاجرين الفيتناميين الـ39

الشرطة البريطانية
الشرطة البريطانية
لندن - (د ب أ)
نشر فى : الجمعة 8 نوفمبر 2019 - 6:49 م | آخر تحديث : الجمعة 8 نوفمبر 2019 - 6:49 م

 

أعلنت الشرطة البريطانية أسماء 39 مواطنا من فيتنام جرى العثور عليهم متوفين في حاوية على متن شاحنة قرب لندن في 23 أكتوبر الماضي.

وقالت شرطة مقاطعة إسيكس البريطانية إن من بين الضحايا ثماني سيدات و 10 مراهقين، بينهم صبيان (15 عاما).

وقال تيم سميث، الضابط البارز المسؤول عن التحقيق: "كانت هذه عملية مهمة بشكل لا يصدق، وقد عمل فريقنا بجد لتقديم إجابات للعائلات التي تشعر بالقلق والتي تخشى أن يكون أقاربهم بين أولئك الذين انتهت حياتهم بشكل مأساوي".

وأضاف سميث "كانت أولويتنا هي تحديد الضحايا، والحفاظ على كرامة المتوفين ودعم أصدقاء الضحايا وعائلاتهم".


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك