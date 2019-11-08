حارس سلافيا براج: ميسي ولاعبو برشلونة لم يعاملونا بطريقة جيدة

قدم أوندريج كولار، حارس مرمى نادي سلافيا براج التشيكي، ليلة مثالية مساء الثلاثاء الماضي حين تصدى للعديد من الكرات الصعبة، ونجح في الخروج بشباكه نظيفة من ملعب «كامب نو» معقل نادي برشلونة، خلال مباراة الفريقين في الجولة الرابعة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وعلى الرغم من سعادته من الأداء الجيد الذي قدمه خلال المباراة، فإنه شعر بالإحباط في «كامب نو» بعد أسلوب لاعبي نادي برشلونة بعد المباراة، ما عدا مارك أندريه تير شتيجن حارس النادي الكتالوني، الذي صافحه بعد المباراة، وهنأه على ما قدمه فيها.

وقال الحارس التشيكي في تصريحات صحفية: «تير شتيجن انتظرني في النفق المؤدي إلى غرف خلع الملابس، وأوقفني وأخبرني بأنه لم يشاهد مثل الأداء الجيد الذي قدمته منذ فترة طويلة، وأنه أعجب للغاية بأسلوب لعبي بقدمي، لقد ظل هناك ينتظرني، والأمر كان بمثابة الجائزة، خاصة الاستماع لمثل تلك الكلمات من حارس مثله، لقد انتابتني القشعريرة».

وأضاف كولار: «ميسي واللاعبون الآخرون في برشلونة خرجوا من الملعب ولم يقوموا بتحيتنا، كنا نريد مقابلتهم واستبدال القمصان معهم في نهاية المباراة، لكن ما قاموا به لم يكن التصرف الأمثل».

وعلى الرغم من التعادل الجدير بالتقدير الذي خرج به من ملعب «كامب نو» فإن سلافيا براج واصل تذيله لترتيب فرق المجموعة السادسة من دوري أبطال أوروبا، حيث لم يحصد سوى نقطتين، ويأتي خلف برشلونة المتصدر برصيد 8 نقاط، وبوروسيا دورتموند الثاني برصيد 7 نقاط، وإنتر ميلان الإيطالي الثالث برصيد 4 نقاط.