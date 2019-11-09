بولندا تختار مصرفيا سابقا ليصبح خامس وزير مالية في 5 أشهر

اختار رئيس الوزراء البولندي ماتيوس مورافيسكي المصرفي السابق تاديوس كوسينسكي ليصبح خامس وزير مالية للبلاد في الأشهر الخمسة الماضية، حسبما ذكرت وكالة أنباء بلومبرج اليوم الجمعة.

وعمل كوسينسكي - وهو من مواليد لندن- في بنك يسمى حاليا سانتاندر بنك بولسكا، حيث كان مورافيسكي المدير التنفيذي له، وكذلك للعديد من بنوك بولندية أخرى.

وقالت بلومبرج إن كوسينسكي، قبل ترقيته، والمقرر أن يتم ذلك رسميا الأسبوع المقبل، قد شغل منصب نائب وزير المالية ومسؤول حكومي مكلف بجذب المستثمرين الأجانب، وفقا لملفه الشخصي.

كان مورافيسكي قد اضطر إلى اتخاذ عدد من التغييرات في قيادة وزارة المالية منذ أن تركت تيريزا تشيرفينسكا المنصب في يوليو عقب خلافات بشأن حزمة التحفيز خلال عام الانتخابات.

ويأتي التغيير الأخير في خضم تعديل وزاري واسع النطاق بعد انتخابات عامة أجريت الشهر الماضي، حيث فاز الحزب الحاكم بأربع سنوات أخرى في السلطة.