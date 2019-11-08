حداد وطني في بوركينا فاسو عقب الهجوم على عمال منجم للذهب

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بدأت بوركينا فاسو اليوم الجمعة ثلاثة أيام من الحداد الوطني على ضحايا هجوم استهدف عمال منجم للذهب تديره شركة "سيمافو" الكندية، وأسفر عن مقتل 38 شخصا.

أصيب 60 شخصا، على الأقل، في الهجوم الذي وقع على بعد 40 كيلومترا تقريبا من منجم بونجو بمنطقة "إست".

وقالت سيمافو إن المعتدين هاجموا موكبا لنقل موظفين من بوركينا فاسو، يعملون لدى الشركة الكندية، ومقرها مدينة مونتريال، مرافقة قوة عسكرية لهم.

وقال شهود اليوم الجمعة إن حصيلة القتلى 98 شخصا، ولم يتم تأكيد الرقم.

وبحسب سيمافو، لا يوجد كنديون بين ضحايا الهجوم.

وتعد منطقة شمال بوركينا فاسو، المتاخمة للحدود مع مالي والنيجر، ملاذا للمتشددين الإسلاميين الذين يشنون هجمات على السكان المدنيين.

وتقول الأمم المتحدة إن بوركينا فاسو، غربي إفريقيا، ضمن أفقر عشر دول في العالم.