وديع الجريء: تونس جاهزة لاحتضان كأس أمم إفريقيا 2023

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قال رئيس الاتحاد التونسي لكرة القدم وديع الجريء يوم الخميس إن الاتحاد سيتقدم باقتراح للسلطة لإمكانية استضافة نهائيات كأس أمم إفريقيا لكرة القدم عام 2023 في حال عدم جاهزية البلد المنظم لاستضافتها.

كشف الجريء في تصريح إذاعي أن تونس يمكنها تجهيز الملاعب الرئيسية "رادس" و"المنزه" وملعب سوسة الذي يشهد أشغالا توسعة بالإضافة الى ملاعب صفاقس وقابس وقفصة لاحتضان النهائيات.

وقال الجريء "صحيح أن ملاعبنا ليست في حالة جيدة ولكن يمكن تجهيزها في خلال ستة أشهر. لو كانت النهائيات ستجري في 2021 فإن تونس قادرة على استضافتها".

وأضاف الجريء "إذا قررنا استضافة النهائيات، فإنه ستكون لنا أجندة محددة. والدولة التونسية قادرة في خلال عامين ان تكون جاهزة للحدث".

وتابع رئيس الاتحاد التونسي "استضافة كأس أمم افريقيا 2023 محسومة في كوت ديفوار (بدل غينيا). إذا لم يكن البلد جاهزا فإنه يتعين علينا أن نكون مستعدين. سنقترح هذا الأمر على الدولة".

وتستضيف الكاميرون نهائيات كأس امم افريقيا 2021 وبعدها كوت ديفوار 2023 ثم غينيا 2025. وتطمح تونس، حاملة لقب المسابقة عام 2004 على أرضها، أن تكون المستضيفة البديلة في حال عدم جاهزية كوت ديفوار أو غينيا.