المعارضة التركية تطالب بالتحقيق في إدارة داعش لأسواق عبيد داخل البلاد

نائبة "الشعب الجمهوري": نحو 7 ألاف فتاة وسيدة يتم بيعهن فى أنقرة وغازى عنتاب بأسعار تبدأ من 50 دولار وحتى 8 ألاف دولار



طالبت أحزاب معارضة تركية، أمس، البرلمان التركي، بإجراء تحقيق موسع في تقارير قدمتها عن وجود أسواق لتجارة العبيد في تركيا يديرها عناصر تنظيم "داعش" الإرهابى عبر مواقع الإنترنت وتطبيق الواتس آب والإعلانات على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، فضلا عن طباعة منشورات للدعايا لها، وتسميتها بسوق "الكافرات الجذابات".

ونقلت صحيفة "جمهورييت" التركية عن سيرا كاديجيل النائبة بحزب الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة في تركيا، قولها خلال الجلسة العامة للبرلمان، إنه في أفضل الاحتمالات هناك من 5 ألاف إلى 7 ألاف فتاة وسيدة من سن 6 سنوات إلى 70 عاما، من الإيزيديات والعرب والتركمان يباعون في هذه الأسواق بـ50 دولارا وحتى 8 ألاف دولارا، دون محاسبة أو قيد وذلك في أنقرة وغازي عنتاب بتركيا.

وأضافت كاديجيل أن مهمة البرلمان التركي هو التحقيق في هذه التقارير المتداولة عن وجود هذه الأسواق في تركيا وعلى مواقع عديدة بالإنترنت، وليست مهمة الصحافة الأجنبية، مشيرة إلى أن ذلك سيؤكد على مصداقية تركيا وبرلمانها في اعتبار "داعش" تنظيما إرهابيا، ومعاقبة المتورطين منه في إدارة هذه الأسواق البشرية.

وأشارت البرلمانية المعارضة إلى أنه في عام 2016، قادت التحقيقات إلى مكتب للإتجار بالبشر في غازي عنتاب، ووجدت الشرطة به مبالغ مالية تقدر بـ370 ألف دولارا، والعديد من جوازات السفر الأجنبية وتحويلات مالية من وإلى سوريا، و1768 وصلا باستلام أموال، وتم القبض على 6 سوريين كانوا يعرضون إيزيديات للبيع، وفقا للصحيفة.

وتابعت بأن ماحدث بعد ذلك كان فضيحة قضائية ففي غضون 16 يوما أغلق هذا الملف وتم تبرئة المتهمين، باعتبار أن كل ماوجدته الشرطة ليس دليلا كافيا على تورطهم.

من جانبها، طالبت النائبة بحزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد، عائشة أجار باشاران، بتأسيس لجنة للتحقيق في أماكن اختباء الدواعش في تركيا، وأسواق "بيع سباياه" عبر تطبيقات الإنترنت، وفقا لـ"جمهورييت" .

وقالت باشاران موجهة حديثها إلى الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، "فالنبحث في هذه اللجنة أين يختفي عناصر عصابات داعش داخل تركيا، وأسواق بيع السبايا عبر تطبيق الواتس آب والفيس بوك، لا مفر من هذه الخطوة، إن لم يكن لكم علاقة بكل ذلك".

فيما رد النائب بحزب العدالة والتنمية محمد موش، على حديث باشاران باتهام حزبها بالموالاة لتنظيم حزب العمال الكردستاني الذي تعتبره أنقرة "إرهابيا"، لتتصاعد حدة المشادات داخل البرلمان بين نواب الحزبين، الأمر الذى حال دون الموافقة على إجراء تحقيقا حول هذه التقارير.