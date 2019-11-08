العناني: الدولة بكافة أجهزتها تدعم ملف الآثار بشكل كامل

قال وزير الآثار خالد العناني، إن كافة مؤسسات الدولة وقيادتها تدعم ملف الأثار خلال هذه الفترة ، وحضور رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وكل قيادات الدولة المصرية من كل الجهات بدءً من مستشار رئيس الجمهورية ووأعضاء البرلمان والوزراء الحاليين والسابقين، يؤكد ذلك.

وأضاف العناني، في كلمته خلال الاحتفالية التي أقيمت بقلعة صلاح الدين، على هامش المؤتمر الثاني عشر للمصريات الذي تستضيفه مصر، أن الدولة المصرية تدرك وتعي أهمية ملف الأثار الذي هو عنوان الحضارة المصرية وتميزها ما بين الأمم.

انطلقت فعاليات المؤتمر الدولي الثاني عشر لعلماء المصريات 3 نوفمبر بحضور ورئاسة الدكتور خالد العناني وزير الآثار بفندق ماريوت المينا هاوس بالهرم، وبمشاركة 600 عالم من 30 دولة، ومشاركة 100 طالب مصري.

وحضر الحفل العديد من الوزراء على رأسهم وزيرة السياحة الدكتورة رانيا المشاط، والعديد من أعضاء مجلس النواب.