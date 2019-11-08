اكتشاف شاهد قبر عمره 383 عاما شمالي الصين

اكتشفت سلطات مقاطعة "خبي" شمالي الصين، شاهد قبر يبلغ عمره 383 عاما في إحدى قرى المقاطعة.

وقال "لان جيان هوي" المسؤول بالمقاطعة، في تصريح اليوم الجمعة، إن شاهد القبر، يعود تاريخه إلى عهد أسرة مينغ الإمبراطورية (1368-1644)، وتم اكتشافه في قرية قونغتشوانغ ببلدة خيانغ.

وأضاف أن شاهد القبر منقوش عليه 1217 رمزا سجلت تاريخ أسرة تدعى "تشو" وعملية إعادة توطينها والإرث العائلي، ويبلغ طوله وعرضه 80 سنتيمترا وسمكه 20 سنتيمترا.. مؤكدا أن هذا الاكتشاف له قيمة كبيرة في دراسة التاريخ والسياسة والثقافة في وسط وجنوبي( خبي) في عهد أسرة مينغ الإمبراطورية.