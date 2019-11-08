شرطية ألمانية تعترف بمحاولة قتل زوجها بجرعة زائدة من الأنسولين

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اعترفت شرطية ألمانية خلال محاكمتها اليوم الجمعة أمام محكمة مدينة توبينجن الألمانية بمحاولة قتل زوجها بجرعة زائدة من الإنسولين.

ويتهم الادعاء العام الألماني الشرطية (40 عاما) بالشروع في قتل زوجها بدافع الخوف من فقدان حق الوصاية على طفليها.

وتُحاكم في نفس القضية شرطية أخرى (42 عاما) زميلة للمتهمة، بتهمة إمدادها بالإنسولين الذي تم استخدامه في محاولة قتل الزوج (52 عاما)، الذي يعمل شرطيا أيضا.

وذكرت المتهمة أن زوجها كان يضعها تحت ضغط نفسي، مضيفة أنها حقنته بالإنسولين في منزلهما في فبراير الماضي بغرض قتله.

وكان الادعاء العام تحدث في بيان في أغسطس الماضي عن جرعة زائدة من الإنسولين.

ووفقا لبيانات الادعاء العام، طلبت المتهمة الإسعاف لزوجها عقب إلحاح من ابنها الذي ظهر وقت ارتكاب الجريمة، ما تسبب في نجاة الأب.

ولم تدل الشرطية الثانية المتهمة بالتورط في الجريمة بأي إفادات حتى الآن.