المنتخب الألماني لن يسافر مجددا لدول لا تحترم حقوق المرأة

أعلن رئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم فريتز كيلر اليوم الجمعة أن منتخب البلاد الأول سيراعي في مبارياته الدولية المقبلة المناخ السياسي والاجتماعي للدول المستضيفة لهذه اللقاءات.

ونقلت صحيفة "داي فيلت" الألمانية عن كيلر، الذي يترأس اتحاد الكرة الألماني منذ أيلول/سبتمبر الماضي، قوله: "داخل الكرة الألمانية علينا أن نتفق على الرد بطريقة مختلفة على التساؤلات المعقدة، ما هي القيم التي لا تقبل التفاوض بالنسبة لنا؟، على سبيل المثال، حقوق المرأة".

وأشار كيلر إلى أنه خلال الاجتماع الأول له كرئيس للاتحاد الألماني لكرة القدم قدم مقترحا حول هذا الموضوع، وأوضح قائلا: "طبقا لهذا المقترح لن نرسل أي منتخب للعب مباريات في دول لا تحصل فيها النساء على حقوقها أو ليس لها حرية دخول ملاعب كرة القدم أو أي منشآت رياضية أخرى".

وأكد كيلر، الرئيس السابق لنادي فرايبورج الألماني، أن المقترح تمت الموافقة عليه من قبل أعضاء مجلس إدارة الاتحاد.