مدرب الوحدة: قرارات الحكم سبب التعادل مع الوصل في الدوري الإماراتي

وجه الاسباني مانويل خمينيز مدرب فريق الوحدة ، انتقادات للتحكيم عقب المباراة التي تعادل فيها فريقه مع الوصل 2/ 2 في المرحلة السابعة من دوري الخليج العربي الإماراتي.

وقال خيمنيز:" كل الاحترام لحكم المباراة، ولكن ما حدث اليوم كان غريبا، حيث ساهمت قراراته في الحد من خطورة فريقي باحتساب اخطاء كثيرة، بعضها صحيح والآخر غير صحيح".

وتحدث المدرب الاسباني عن المباراة بشكل عام قائلا:" جاءت رائعة في كل شيء، والحافز كان موجودا لدى الفريقين لتقديم مباراة جيدة، وفريقي قدم مباراة كبيرة لكن الحظ تخلى عن اللاعبين".

وأضاف:"دعم الجمهور أمر أسعدني كثيرا، وكنت أتمنى أن نحقق الانتصار لكي نسعد هذه الجماهير التي تساندنا، والوصل لم يكن فريقا سهلا بل قدم مباراة كبيرة".

ويحتل الوحدة المركز السادس برصيد عشر نقاط، فيما يحتل الوصل المركز الثامن برصيد ثماني نقاط.