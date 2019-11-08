 تقرير أممي: 60 ألف مهاجر بدون مرافق في إيطاليا بحاجة إلى دعم بعدما تعدوا 18 عاماً - بوابة الشروق
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تقرير أممي: 60 ألف مهاجر بدون مرافق في إيطاليا بحاجة إلى دعم بعدما تعدوا 18 عاماً

روما - أ ش أ
نشر فى : الجمعة 8 نوفمبر 2019 - 9:19 م | آخر تحديث : الجمعة 8 نوفمبر 2019 - 9:19 م

قالت الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، إن نحوالي 60 ألفاً من المهاجرين، الذين وصلوا إلى الأراضي الإيطالية خلال السنوات القليلة الأخيرة كقُصّر بدون مرافق لهم آنذاك يحتاجون الآن إلى دعم من الجهات المختلفة بعدما بلغوا من العمر 18 عاماً أو أكثر.

وذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية أن وكالات الأمم المتحدة المعنية قدمت اليوم تقريراً في العاصمة الإيطالية روما جاء فيه أن أكثر من 70 ألف قاصر بدون مرافق وصل إلى إيطاليا خلال الفترة من 2014 وحتى 2018 وكان أغلبهم قد تم إنقاذهم في البحر من قوارب تابعة لمهربي بشر متمركزين في ليبيا.

وأشارت الشبكة إلى أن 90% من هؤلاء المهاجرين تراوحت أعمارهم آنذاك بين 15 إلى 17 عاماً وهم الآن أصبحوا بالغين وبحاجة إلى دعم من الحكومة الإيطالية.

وحذّر التقرير من أن عدم توافر وسائل الحماية لهم سيعرضهم لمخاطر كثيرة.

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