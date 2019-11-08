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ودع محمد النني بطولة دوري الدوري الأوروبي، بعد الهزيمة التي تلقاها فريقه بيشكتاش التركي أمام سبورتنج براجا البرتغال (3-1) في الجولة الرابعة من البطولة، مساء أمس الخميس.

النني شارك بديلاً في الدقيقة 72 بدلاً من كارتال يلماز في محاولة من مدرب الفريق التركي في مساعدة فريقه للوصول إلى هدف التعادل.

براجا تقدم بهدف مبكر في الدقيقة 15 عن طريق باولينيو قبل أن يتعادل تيلر بويد في الدقيقة 29، لكن باولينيو عاد ليتقدم لفريقه في الدقيقة 37.

وفي ظل محاولات بيشكتاش الوصول إلى هدف التعادل، سجل اللاعب ويلسون إدواردو هدف تأكيد انتصار الفريق البرتغالي في الدقيقة 81.

الهزيمة التي تلقاها بيشكتاش هي الرابعة على التوالي في المجموعة التي تضم سبورتنج براجا وولفرهامبتون وسلوفان براتيسلافا.

ويقبع فريق النني في المركز الأخير دون رصيد من النقاط، بينما يتصدر براجا برصيد 10 نقاط، وخلفه ولفرهامبتون بتسع نقاط، ثم سلوفان براتيسلافا بأربع نقاط.