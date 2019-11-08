قال القمص يوأنس أديب، وكيل مطرانية الأقباط الكاثوليك بمحافظة البحر الأحمر، خلال توزيعه الحلوى على المسلمين بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، في إطار مبادرة «أعيادنا واحدة»، إن «عيد المولد النبوي الشريف هو الذكرى العطرة العزيزة على قلوبنا جميعًا».

وأضاف خلال تصريحات لـ«نشرة أخبار Ten»، المذاعة عبر فضائية «Ten»، مساء أمس الخميس، أن الذكرى تأتي «استلهامًا لذكرى الرسول الكريم في مكارم الأخلاق والصدق والتسامح والمحبة والعطاء».

وتابع: « نحن شعب واحد وسنظل شعب واحد إلى يوم الدين، وسنظل متضامنين متحابين متحدين باستمرار»، مردفًا: «مهما كان المتربصون ستظل مصر قوية وشامخة لأن مصر ثلاثة أحرف ميم منارة بمساجدها وكنائسها، وصاد صولجان، وراء راية خفاقة».

