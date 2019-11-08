 فيديو.. وكيل مطرانية الكاثوليك بالبحر الأحمر: ذكرى المولد النبوي عطرة عزيزة على قلوبنا جميعا - بوابة الشروق
الجمعة 8 نوفمبر 2019 2:45 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما رأيك في منع القانون المصري إعدام القاتل الأصغر من 18 عاما؟


النتـائـج تصويت

فيديو.. وكيل مطرانية الكاثوليك بالبحر الأحمر: ذكرى المولد النبوي عطرة عزيزة على قلوبنا جميعا

القمص يوأنس أديب وكيل مطرانية الأقباط الكاثوليك بمحافظة البحر الأحمر
القمص يوأنس أديب وكيل مطرانية الأقباط الكاثوليك بمحافظة البحر الأحمر

نشر فى : الجمعة 8 نوفمبر 2019 - 1:22 ص | آخر تحديث : الجمعة 8 نوفمبر 2019 - 1:22 ص

قال القمص يوأنس أديب، وكيل مطرانية الأقباط الكاثوليك بمحافظة البحر الأحمر، خلال توزيعه الحلوى على المسلمين بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، في إطار مبادرة «أعيادنا واحدة»، إن «عيد المولد النبوي الشريف هو الذكرى العطرة العزيزة على قلوبنا جميعًا».

وأضاف خلال تصريحات لـ«نشرة أخبار Ten»، المذاعة عبر فضائية «Ten»، مساء أمس الخميس، أن الذكرى تأتي «استلهامًا لذكرى الرسول الكريم في مكارم الأخلاق والصدق والتسامح والمحبة والعطاء».

وتابع: « نحن شعب واحد وسنظل شعب واحد إلى يوم الدين، وسنظل متضامنين متحابين متحدين باستمرار»، مردفًا: «مهما كان المتربصون ستظل مصر قوية وشامخة لأن مصر ثلاثة أحرف ميم منارة بمساجدها وكنائسها، وصاد صولجان، وراء راية خفاقة».


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك