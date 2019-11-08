أرتبط اسم بيير إيمريك أوباميانج، مهاجم فريق آرسنال الإنجليزي بالرحيل عن الفريق في الصيف المقبل في حالة الفشل في الصعود إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

أرتبط اسم بيير إيمريك أوباميانج، مهاجم فريق آرسنال الإنجليزي بالرحيل عن الفريق في الصيف المقبل في حالة الفشل في الصعود إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

أرتبط اسم بيير إيمريك أوباميانج، مهاجم فريق آرسنال الإنجليزي بالرحيل عن الفريق في الصيف المقبل في حالة الفشل في الصعود إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

و كانت هناك اهتمامات من كبري إسبانيا ريال مدريد وبرشلونة اللذين يسعيان لتدعيم خطوطهما الهجومية، ووفقًا لبرنامج «الشيرينجيتو» فإن المهاجم صاحب الثلاثين عامًا على رادار برشلونة مع رغبتهم في إيجاد بديل لـلويس سواريز صاحب الـ 32 عامًا.

و كانت هناك اهتمامات من كبري إسبانيا ريال مدريد وبرشلونة اللذين يسعيان لتدعيم خطوطهما الهجومية، ووفقًا لبرنامج «الشيرينجيتو» فإن المهاجم صاحب الثلاثين عامًا على رادار برشلونة مع رغبتهم في إيجاد بديل لـلويس سواريز صاحب الـ 32 عامًا.

و كانت هناك اهتمامات من كبري إسبانيا ريال مدريد وبرشلونة اللذين يسعيان لتدعيم خطوطهما الهجومية، ووفقًا لبرنامج «الشيرينجيتو» فإن المهاجم صاحب الثلاثين عامًا على رادار برشلونة مع رغبتهم في إيجاد بديل لـلويس سواريز صاحب الـ 32 عامًا.