أرتبط اسم بيير إيمريك أوباميانج، مهاجم فريق آرسنال الإنجليزي بالرحيل عن الفريق في الصيف المقبل في حالة الفشل في الصعود إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.
وأكدت تقارير صحفية إسبانية أن فريق برشلونة يهتم بضم الدولي الجابوني مع إمكانية ضمه في يناير المقبل.
وأصبح أوباميانج القائد الجديد للمدفعجية بعد أزمة جرانيت تشاكا مع الجماهير، ولكن تبقى الخيارات مفتوحة سواء يستمر مع النادي لفترة أطول أم يقرر الرحيل.
و كانت هناك اهتمامات من كبري إسبانيا ريال مدريد وبرشلونة اللذين يسعيان لتدعيم خطوطهما الهجومية، ووفقًا لبرنامج «الشيرينجيتو» فإن المهاجم صاحب الثلاثين عامًا على رادار برشلونة مع رغبتهم في إيجاد بديل لـلويس سواريز صاحب الـ 32 عامًا.
و يستعد برشلونة للتحرك لضم أوباميانج في إذا عقد العزم على الرحيل، ورغم أن النادي الكتالوني قد تعاقد بالفعل مع أنطوان جريزمان من أتلتيكو مدريد في الصيف الماضي إلا أنه لم ينسجم بشكل كامل، فيكون الحل بضم لاعب جديد في يناير.
ويشير البرنامج الشهير إلى أن مسئولي برشلونة معجبون بقوة أوباميانج والذي ساعد فريقه في تسجيل 50 هدفًا منذ الانضمام من بوروسيا دورتموند الألماني في يناير 2018.
وتشير التقارير إلى أن آرسنال وعد بالاستماع إلى العروض المقدمة لأوباميانج إذا ما قرر الرحيل، لكن سفين ميسلينتات مدير الانتقالات في النادي سابقا، أشار إلى أن أداءه قد لا يكون مناسبًا لريال مدريد وبرشلونة.
وأضاف بقوله: «هو واحد وربما الوحيد من المهاجمين الاستثنائيين الكبار الذين يعدون لاعب الفريق تقريبًا».
وانتقل أوباميانج إلى فريق أرسنال في يناير 2018 مقابل 65 مليون يورو وكان في وقتها أغلى لاعب في تاريخ النادي اللندني.