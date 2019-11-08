مستشار الرئيس اللبناني: لا يمكن التأكيد على رئاسة الحريري للحكومة الفترة المقبلة

قال المستشار الإعلامي للرئيس اللبناني، رفيق شالالا، إنه «لا يمكن التأكيد على التوافق بين كافة الأطراف للتأكيد على رئاسة سعد الحريري للحكومة الفترة المقبلة».

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لـ«نشرة أخبار Ten»، المذاعة عبر فضائية «Ten»، مساء أمس الخميس، أن إجراء الرئيس اللبناني، ميشال عون، مشاورات قبل بدء الاستشارات النيابية المُلزمة، مع الأطراف المعنية للوصول إلى تفاهم حول الشخصية التي ستُكلف بتشكيل الحكومة، هو الدليل على عدم التأكيد، لافتًا إلى أن إجراء هذه المشاورات يأتي في ضوء أن الوضع بلبنان «ظرف استثنائي يتطلب معالجة استثنائية»، بحسب تعبيره.

وأشار إلى أن الكتل السياسية حتى الآن لم توحد موقفها من اسم الرئيس المكلف، وشخص أو شكل الحكومة الجديدة، موضحًا: «هناك من يدعو أن تكون الحكومة تكنوقراط، وهناك من يرى بأن تكون حكومة مطعمة؛ تكنوقراط وممثلين عن الأحزاب، وهناك من يطرح ألا تكون برئاسة الحريري وأن تكون سياسية مطعمة بتكنوقراط، أو تكنوقراط مطعمة بسياسية».

وأوضح أن لقاء «عون» مع الحريري اليوم جاء لمعرفة أين أصبح في مشاوراته، وكي يكون الجهد مشترك للوصول إلى نتيجة سريعة.

جدير بالذكر أن لبنان يشهد تظاهرات منذ الـ17 من أكتوبر الماضي، احتجاجًا على الأوضاع الاقتصادية، وفرض الضرائب، وللمطالبة باستقالة الحكومة.