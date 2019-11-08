تحسن ثقة المستهلكين في أمريكا

أظهر تقرير اقتصادي نشر اليوم الجمعة تحسن ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة خلال نوفمبر للشهر الثالث على التوالى مع تزايد تفاؤل الأمريكيين بشأن أوضاعهم المالية والآفاق الاقتصادية وهو ما يشير إلى استمرار مساهمة المستهلكين في تعزيز النمو الاقتصادي.

وارتفع مؤشر جامعة ميشيجان لقياس ثقة المستهلكين وفقا للقراءة الأولية إلى 7ر95 نقطة خلال الشهر الحالي مقابل 5ر95 نقطة في أكتوبر الماضي. كان المحللون الذين استطلعت وكالة بلومبرج للأنباء رأيهم يتوقعون استقرار المؤشر دون تغيير.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن استمرار تحسن ثقة المستهلكين لأطول فترة متصلة منذ عامين هو أحدث مؤشر على أن معدل البطالة المنخفض وأسعار الأسهم القياسية وخفض أسعار الفائدة تساهم في تحسن النظرة المستقبلية للمستهلكين الذين يمثل إنفاقهم أحد مصادر نمو الاقتصاد الأمريكي.

وبحسب تقرير جامعة ميشيجان فإن نسبة المستهلكين الذين يتوقعون تحسن الأوضاع الاقتصادية بشكل عام خلال العام المقبل أكبر من نسبة الذين يتوقعون أوضاعا سيئة للاقتصاد. كما يتوقع المستهلكون استمرار نمو الاقتصاد.

يذكر أن تقرير جامعة ميشيجان الشهري يعتمد على مقابلات المستهلكين خلال الفترة من 22 أكتوبر الماضي إلى 6 نوفمبر الحالي، وهي الفترة التي شهدت إعلان مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي خفض الفائدة الأمريكية بمقدار ربع نقطة مئوية للمرة الثالثة على التوالي.