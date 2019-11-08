أحمد فلوكس عن رحيل هيثم أحمد زكي: زهرة الحب لتوديعه النهاردة لازم تبقى درس

نعى الفنان أحمد فلوكس، الفنان الشاب الراحل أحمد هيثم زكي، قائلًا: «بنعي الشعب المصري في فقدان أخونا وحبيبنا وزميلنا هيثم أحمد زكي».

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «مساء Dmc»، المذاع عبر فضائية «Dmc»، مساء أمس الخميس، «أنا متأكد إن زهرة الحب لتوديعه النهاردة لازم تبقى درس لينا لازم نعرف إن الدنيا مش اللي إحنا فاهمينها»، مشيرًا إلى أنه لم يلتقِ بالراحل سوى مرات معدودة لأنهم يسكنون في منطقة واحدة.

وتمنى من المشاهدين والشعب المصري ألا ينسوه في دعواتهم وأن يطلبوا له الرحمة والمغفرة، موضحًا: «لإن هيثم ابننا وابن عبقري التمثيل في مصر الله يرحمه أحمد زكي».

وتوفي الفنان هيثم أحمد زكي، فجر أمس الخميس، عن عمر ناهز الـ35 عاما، داخل منزله بمدينة الشيخ زايد، إثر هبوط حاد بالدورة الدموية.