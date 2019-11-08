إعدام كميات من حلوى المولد وتحرير 8 محاضر لنقص الاشتراطات الصحية بمدينة الشلاتين

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شاركت إدارتا الطب الوقائي ومراقبة الأغذية، بالاشتراك مع مراقبي الأغذية بالإدارة الصحية بالشلاتين، في حملة مكثفة للمرور على منافذ بيع وتصنيع حلوى المولد النبوي الشريف، بمدينة الشلاتين.

وتم المرور على 8 منشآت من أماكن بيع وتصنيع الحلوى، وتم إعدام 16 كيلو حلوى مولد وأغذية متنوعة؛ لتغيرهم في الخواص الطبيعية.

كما تم تحرير 8 محاضر لنقص الاشتراطات الصحية، وعدم وجود شهادات صحية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتم سحب 12 عينة من الأغذية المتنوعة لتحليلها والتأكد من سلامتها.

وأكد الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، على استمرار الحملات تباعا حسب الخطة الموضوعة؛ لمحاربة الفاسدين، والحفاظ على الصحة العامة لمواطني محافظة البحر الأحمر والمترددين عليها.