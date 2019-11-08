الجيش الوطني السوري يسيطر على الأوتوستراد الدولي حلب القامشلي

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قطع الجيش الوطني السوري طريق حلب القامشلي الدولي، أمس، بعد سيطرته على بلدة الشركراك في ريف محافظة الرقة الشمالي.

وقال الناطق العسكري الرسمي في هيئة أركان الجيش الوطني السوري يوسف حمود "تمكنت قواتنا من قطع طريق حلب القامشلي الدولي بعد السيطرة على بلدة الشركراك /ثمانية كيلومترات شرق بلدة عين عيسى/ وكذلك السيطرة على قرية بير عيسى".

ومن ناحيته قال قائد ميداني في الجيش الوطني "قتل أربعة من عناصر الجيش الوطني خلال المعارك في بلدة الشركراك، بينما قتل أكثر من 13 عنصرا من قسد وأصيب آخرون"، وأن "قوات الجيش الوطني ثبتت نقاطها على الأوتوستراد الدولي وصوامع الحبوب".

وأضاف القائد الميداني لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) "واصلت قواتنا تقدمها على محور غرب بلدة عين عيسى وسيطرت على قرية العلوة واستعادت جميع النقاط في محيط قرية الخالدية والسيطرة على الأوتوستراد".

وكانت قوات الجيش الوطني سيطرت في 23 من الشهر الماضي على بلدة الشركراك لتنسحب منها بعد هجوم من قوات سورية الديمقراطية (قسد).

من ناحيته أقر مصدر في قوات سورية الديمقراطية بقطع طريق حلب القامشلي شرق عين عيسى بعد مواجهات مع فصائل المعارضة.

وقال المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه لـ (د.ب.أ) "شهدت القرى الواقعة شرق بلدة عين عيسى اشتباكات عنيفة بين قواتنا وفصائل المعارضة الموالية للجيش التركي، مما أدى لانقطاع الطريق الدولي أمام حركة السير".

وبحسب تصريحات المسؤولين الأتراك فإن خطة المرحلة الأولى من عملية نبع السلام هي الوصول إلى طريق حلب الدولي إم-4.

وتتركز القوات الحكومية السورية جنوب قرية فاطسة الشركراك وأصبحت على مسافة ثلاثة كيلومترات من الجيش الوطني.