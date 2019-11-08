ليوناردو يحذر زيدان: لا تتحدث عن مستقبل مبابي

عبر البرازيلي ليوناردو، المدير الرياضي لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، عن غضبه الشديد من زين الدين زيدان، المدير الفني لنادي ريال مدريد، وذلك بعد فوز النادي الباريسي على كلوب بروج البلجيكي بهدف دون رد، في الجولة الرابعة من منافسات دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا.

عبر البرازيلي ليوناردو، المدير الرياضي لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، عن غضبه الشديد من زين الدين زيدان، المدير الفني لنادي ريال مدريد، وذلك بعد فوز النادي الباريسي على كلوب بروج البلجيكي بهدف دون رد، في الجولة الرابعة من منافسات دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا.

عبر البرازيلي ليوناردو، المدير الرياضي لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، عن غضبه الشديد من زين الدين زيدان، المدير الفني لنادي ريال مدريد، وذلك بعد فوز النادي الباريسي على كلوب بروج البلجيكي بهدف دون رد، في الجولة الرابعة من منافسات دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا.