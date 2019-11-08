ليوناردو يحذر زيدان: لا تتحدث عن مستقبل مبابي

عبر البرازيلي ليوناردو، المدير الرياضي لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، عن غضبه الشديد من زين الدين زيدان، المدير الفني لنادي ريال مدريد، وذلك بعد فوز النادي الباريسي على كلوب بروج البلجيكي بهدف دون رد، في الجولة الرابعة من منافسات دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا.
وجاء غضب ليوناردو، بعدما تحدث زيزو عن الفرنسي الشاب كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان، خلال المؤتمر الصحفي الذي سبق مباراة النادي الملكي أمام جالطة سراي التركي، حيث قال مدرب ريال مدريد خلال المؤتمر متحدثًا عن مستقبل مبابي: «مبابي هو من سيقرر مستقبله، ففي الوقت الحالي هو لاعب في صفوف باريس سان جيرمان وسنرى ما سيحدث في المستقبل، لقد قال دائمًا إن حلمه هو اللعب في مدريد».
وقال ليوناردو في تصريحات نقلها موقع «RMC SPORT» الفرنسي عن تلك التصريحات: «للأمانة، فإن الأمر مزعج، مزعج حقًا».
وأضاف المدير الرياضي لنادي باريس سان جيرمان: «هذا ليس الوقت للحديث عن الأحلام وما شابه، عليه التوقف عن ذلك، مبابي مهم جدًا بالنسبة لنا، وليس هذا وقت زعزعة استقراره مع الفريق».
وتابع: «إنه أفضل لاعب فرنسي شاب، وبطل العالم، وأحد أفضل اللاعبين في العالم، هذا ليس الوقت للحديث عن انتقاله، وزعزعته، عليهم التوقف عن هذا، لأن عقد مبابي معنا ممتد لعامين ونصف مقبلين».
ويرى ريال مدريد أن التعاقد مع مبابي يعد أولوية قصوى بالنسبة له، حيث يعد التعاقد الاستراتيجي للسنوات العشر القادمة، والعامل الأول الذي يدفع إدارة النادي الملكي لمحاولة إتمام الصفقة هو اللاعب نفسه، ورغبته في اللعب بالقميص الأبيض، وملعب «سانتياجو بيرنابيو».