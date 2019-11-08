إصابة عامل نظافة بسكين طعنه «نباش قمامة» في الإسكندرية

أصيب، عامل نظافة يدعى (توفيق.أ.ت - 26 سنة)، محل إقامته مركز كفر الدوار، محافظة البحيرة، اليوم الجمعة، بجرح طعني في الذراع الأيمن، بعد طعنه من قٍبل أحد النباشين "بسكين"؛ أثناء قيامه بجمع القمامة من شارع البكباشي العيسوي، في منطقة سيدي بشر، التابعة لقسم شرطة أول المنتزه، شرقي الإسكندرية.

ووفقًا لمصدر أمني، فقد تلقت شرطة الإسكندرية، بقيادة اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية ومدير الأمن، إخطارًا من مأمور قسم شرطة أول المنتزه؛ يفيد إبلاغه من مستشفى شرق المدينة، ومسئولي شركة نهضة مصر للنظافة، بوصول عامل النظافة، مصابا بجرح طعني في الذراع الأيمن.

وبانتقال ضباط وحدة البحث الجنائي إلى المستشفى، وسؤال المصاب، ذكر للشرطة أنه أثناء قيامه بجمع القمامة من أحد الصناديق الموضوعة في شارع العيسوي، حاول أحد النباشين منعه من رفع القمامة؛ حتى ينتهي من فرزها فرفض، فبادره الأخير بطعنه بسكين.

وتسببت الطعنة في إصابة العامل بجرح طعني في العضد الأيمن، أبعاده 3X7 سم، مع وجود اشتباه قطع في الشريان والعصب، ما يستدعي عرضه على جراح أوعية دموية، وذلك وفقًا للتقرير الطبي المًحرر بمعرفة المستشفى، وحصلت "الشروق" على نسخة منه.

وبتقنين الإجراءات، والاسترشاد بمعلومات شهود العيان ومسئولي شركة نهضة مصر للخدمات البيئية "النظافة" تمكن ضباط وحدة المباحث من القبض على المتهم، وتحرير محضر بالواقعة، وجارِ العرض على النيابة العامة لتباشر التحقيق.