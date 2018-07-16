الصين تبحث خفض مزيد من الدعم لعمليات شراء سيارات كهربائية

نقلت وكالة أنباء "بلومبرج" عن مصادر مطلعة أن الصين تبحث خفض مزيد من الدعم الموجه لعمليات شراء سيارات كهربائية، مما يهدد بتوجيه صفعة جديدة لصناعة تعاني من التباطؤ رغم ازدهارها في السابق.

يشار إلى أن الصين هي أكبر سوق للسيارات الكهربائية في العالم.

ونقلت "بلومبرج" اليوم الجمعة عن المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها حيث لا تزال المناقشات بشأن هذا الأمر سرية، أن جهات الإشراف والرقابة في الصين تناقش الأمر ولكنها تتريث بشأن اتخاذ قرار حتى تتمكن من تقييم البيانات الخاصة بالمبيعات خلال الأشهر المقبلة.

وقالت المصادر إن المناقشات لا تزال في مراحلها الأولى، وليس هناك ما يؤكد أنه سيتم خفض الدعم العام المقبل،

وبدأت الصين تقديم الدعم لعمليات شراء السيارات الكهربائية في البلاد في عام 2009، بهدف تشجيع الصناعة، ولجأت على مدار السنوات الخمس الماضية إلى خفض هذا الدعم تدريجيا.

وفي المرة الأخيرة التي جرى فيه خفض نسبة الدعم، شهدت السوق أول تراجع في مبيعات هذا النوع من السيارات، وهو ما أدى إلى تفاقم فترة ركود في أكبر سوق عالمية للسيارات، كانت هي الأطول بالفعل على المستوى العالمي.

وتواجه جهات الإشراف ضغوطا من أجل خفض الدعم بعدما ساعدت الدولة من خلاله عشرات من شركات السيارات وهو ما أثار مخاوف من حدوث فقاعة في هذه الصناعة.

ولم ترد وزارة المالية الصينية، التي تشرف على المناقشات، على طلبات بالتعقيب على هذه الأنباء.

ورغم أن الصين أعلنت قبل أربع سنوات أنها ستلغي، على نحو تدريجي، دعم عمليات شراء سيارات كهربائية بعد عام 2020، ظلت التفاصيل المتعلقة بهذا الأمر غامضة ولم تلتزم بكين دائما بما أعلنته في هذا الصدد.